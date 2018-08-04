Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина родила ребенка от супруга-миллионера

Модель Вита Сидоркина, родившаяся в России, стала мамой. Она разместила в своем Instagram фото с новорожденным малышом.

24-летняя Виталина Сидоркина родом из Хабаровска. Привлекательная внешность помогли девушке стать частью модельного бизнеса. Ее приняли в ряды «ангелов» Victoria’s Secret три года назад. В прошлом году заключила брак с 43-летним итальянским бизнесменом и миллионером Валерио Морабито. Роскошное бракосочетание прошло в Равелло в Италии. Этот город является одним из самых дорогих для проживания во всей Европе.

О своей беременности Сидоркина рассказала в августе. Девушка скрывала свою беременность от СМИ до тех пор, пока живот не стал сильно заметен. Опубликованный снимок модель подписала словами: «Любовь — это больше, чем двое».

В этом году «ангел» Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. 30-летняя модель удивила всех своей шикарной фигурой на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке.