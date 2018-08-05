Звезда "Физрука" Юрий Катаев получил ножевое ранение от супруги

Инцидент произошел 16 ноября на Маломосковской улице в Москве. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, Юрий Катаев поссорился со своей супругой. В разгар конфликта эпизодическая звезда "Физрука" получил ножевое ранение в область плеча. 34-летний актер сам вызвал "скорую помощь", которая и увезла его в больницу.

Стоит отметить, что женой Юрию Катаеву приходится небезызвестная театральная актриса Нина Чусова, обладающая премией "Чайка" и "Гвоздь сезона". Она руководит и ставит спектакли в московском Театре сказки "Аквамарин". Пара воспитывает трех детей: 13-летнюю Алину, 12-летнего Данила и младшую дочь Анну, которой в мае исполнилось 8.