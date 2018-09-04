Похудевший на 26 килограммов Андрей Разин сравнил себя с Путиным

55-летний продюсер распавшегося музыкального коллектива "Ласковый май" рассказал, каким образом ему удалось сбросить лишний вес и какие цели теперь он ставит перед собой в отношении внешнего вида.

Накануне в аккаунте Андрея Разина появилось новое фото, коллаж, сделанный из двух снимков. В левой части на нем запечатлен президент России Владимир Путин, на время изготовления фотографии которому было лет 20-25, а в правой части зиждется фото композитора. Последнее было сделано в 1979 году, когда ему было всего 16 лет. Хотя на фото Разин выглядит совсем худым, известно, что впоследствии он сильно поправился. Тем не менее, накануне он предстал уже совсем похудевшим. Как оказалось, музыканту удалось сбросить целых 26 килограммов, однако он не видит предела совершенству.

На фото он сравнил себя с Путиным, чтобы показать, какой фигуры хочет достичь. Возможно, таким образом он просто пошутил, однако всерьез отметил, что продолжит заниматься с диетологами. К слову, он обратился именно к тем специалистам, которые помогли похудеть известной артистке Алле Пугачевой. Он увидел ее поразительный результат и поспешил также попробовать измениться.