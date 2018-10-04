Сергей Жуков рассказал, что стало с его дочерью от первого брака

Поклонники видят, что в новой семье у солиста группы "Руки вверх" царит полная идиллия. Часто он показывает на фотографиях в Instagram новую жену и детей, которых она ему родила, однако молчит о 17-летней Александре.

Известный артист Сергей Жуков накануне стал гостем выпуска передачи "Однажды...", транслируемой на НТВ. Телеведущий Сергея Миронов задавал ему те вопросы, которые больше всего на сегодняшний день интересовали фанатов певца, и он дал ответы на все из них, в частности, и про то, что стало с его дочерью от первого брака.

Он рассказал, что первая супруга Елена Добындо очень остро реагировала на его частое отсутствие дома и не могла смириться с вниманием многочисленных поклонниц. Это привело к разрыву между супругами. Тем не менее, почти сразу у обеих из них начала налаживаться личная жизнь. Сама женщина познакомилась в США с другим мужчиной и вместе с дочерью переехала туда же. Девочка до сих пор живет там и учится.

А Жуков решил вновь попытать счастье в браке и женился на экс-солистке женского музыкального коллектива "Сливки" Регине Бурд. У пары уже трое детей, вместе они пережили много трудностей, однако сейчас чувствуют себя очень счастливыми.