Пневмония отняла мать у троих детей рэпера P.Diddy

Ким Портер скончалась в возрасте 47 лет. Об этом пишет издание TMZ.

Накануне экстренные службы города Толука Лэйк в Калифорнии получили сообщение о сердечном приступе. Прибыв по адресу, медики обнаружили мертвой бывшую возлюбленную рэпера P.Diddy. Пока официальные источники не разглашают причину её смерти. Но по данным СМИ, Ким Портер долгое время страдала от тяжелой болезни. Лечение успеха не приносило. Вероятно, её жизнь отняла пневмония или тяжелая форма гриппа.

Ким Портер состояла в отношениях с рэпером Шоном Комбсом с 1994 по 2007 год. Она родила P.Diddy мальчика Кристиана, а также двух дочерей-близнецов Джесси Джеймс и Д’Лилу. Знакомые рассказали журналу People, что рэпер шокирован и подавлен смертью матери своих наследников. Ведь даже после расставания пара сохранила теплые отношения ради троих детей.