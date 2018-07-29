Александр Овечкин трогательно поздравил супругу с днем рождения

Анастасия Шубская родилась 16 ноября 1993 года, сегодня ей исполнилось 25 лет. Между супругами довольно большая разница - восемь лет, однако это не мешает паре чувствовать себя самой счастливой.

В связи с тем, что сегодня в семье праздник, день рождения российской актрисы и модели Анастасии Шубской, Александр Овечкин решил трогательно ее поздравить. Сильный и бесстрашный хоккеист в этот день показал себя как любящий и заботливый муж. На личной странице в Instagram он разместил фотографию своей любимой супруги и написал в ее адрес много приятных слов.

Овечкин заверил ее в любви, а также поблагодарил все добрые поступки, которые она для него делает, благодаря чему он и стал "самым счастливым человеком на земле". Отдельную благодарность Шубская получила за сына, которого она родила этим летом.

Напомним, модель является младшей дочерью известной актрисы Веры Глаголевой. Она познакомилась со спортсменом в 2015 году, а поженились они через два года.