Елена Ваенга выписалась из больницы в Санкт-Петербурге

Это событие её родственники отметили танцами под живую музыку. Своей радостью певица поделилась с подписчиками Instagram.

Около недели назад на странице Елены Ваенги появился намек на госпитализацию. Она разместила фотографию с мертвенно-бледным лицом и геолокацией: "Реанимация". По мнению певицы, кадр выражает "умирающую боль". Позднее она опубликовала архивный снимок и отметила, что находится во Введенской больнице Санкт-Петербурга.

Теперь же микроблог исполнительницы пополнила видеозапись с оптимистичным описанием "Выписка". Елена Ванга сыграла на гитаре, пока её мама и сын Иван радостно танцевали в стенах палаты. Правую руку знаменитости покрывает белая повязка. Сама она улыбается. Пока Елена Ваенга не спешит рассказывать о своей болезни. Однако в одном из постов пообещала выбить на память тату со словами: "ответственность","честь","вера", "преданность", а также имя своего ребенка.



