Петросян и Степаненко официально оформили развод

Вердикт в отношении их брака вынес Хамовнический суд, расположенный в Москве. Информацию подтвердил юридический защитник юмориста Сергей Жорин.

Всего несколько месяцев назад брак известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко считался одним из самых крепких в сфере отечественного шоу-бизнеса. Тем не менее, идиллия между ними оказалась всего лишь иллюзией, ведь они решили расторгнуть брак. После этого стали всплывать факты о том, что они уже давно не жили вместе, а у Петросяна еще и была женщина на стороне, которая по возрасту годится ему в дочери.

Супруги пришли к выводу, что больше не хотят играть на публику и подали заявление на развод. Так как их совместно нажитое имущество оценивается в огромную сумму денег, разбирательство происходит через суд. Тем не менее, даже несмотря на то, что оно еще не завершено, артисты сумели добиться развода. Сегодня они официально оформили расторжение брака.