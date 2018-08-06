Петросян и Степаненко официально оформили развод

Сегодня, 10:42 \\ Шоу-бизнес

Вердикт в отношении их брака вынес Хамовнический суд, расположенный в Москве. Информацию подтвердил юридический защитник юмориста Сергей Жорин.

 Всего несколько месяцев назад брак известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко считался одним из самых крепких в сфере отечественного шоу-бизнеса. Тем не менее, идиллия между ними оказалась всего лишь иллюзией, ведь они решили расторгнуть брак. После этого стали всплывать факты о том, что они уже давно не жили вместе, а у Петросяна еще и была женщина на стороне, которая по возрасту годится ему в дочери.

 

 Супруги пришли к выводу, что больше не хотят играть на публику и подали заявление на развод. Так как их совместно нажитое имущество оценивается в огромную сумму денег, разбирательство происходит через суд. Тем не менее, даже несмотря на то, что оно еще не завершено, артисты сумели добиться развода. Сегодня они официально оформили расторжение брака.

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Автор - Мартина Корф
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