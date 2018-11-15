Сумасшедший Джигурда сыграл роль бородатого злодея в клипе Сары Окс

Давно не «хайпивший» артист решил привлечь к себе внимание публики новым образом.

Никита Джигурда ассоциируется у зрителей с постоянными скандалами, склоками и неадекватными выходками. Про него ходили слухи, что он сатанист, больной, да и просто человек артистичной души, чей полёт нельзя уловить обычным людям. Однако в последнее время Джигурда поутих со своими выходками, и давно не заявлял о себе публике, и только недавно выложил на свою страницу в соцсеть Instagram пост, в котором сообщил, что сыграл роль бородатого злодея.

«Атмосфера праздника, драйва и нестерильной Любви ждёт тех, кто хочет увидеть клип Сары Окс с Джигурдой в роли бородатого злодея!» - подписал мужчина в комментариях к видео. Сумасшедший Джигурда ни на йоту не вышел из своего образа в новом клипе: в одежде Деда Мороза он хаотично размахивал руками и скалил злобные гримасы. Поклонники уверенны, что мужчине даже не пришлось особо вживаться в роль, настолько органично он смотрелся в этом образе.