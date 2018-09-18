«Выклянчили»: Фанаты выяснили, почему звёзды «Бригады» не любят вспоминать о сериале

Накануне сериал получил награду от «Кинопоиска».

Сериал стал самой популярной «бандитской сагой» в истории российского кинематографа. Как съёмочная группа, так и актёры вложили в эту работу много усилий, за что получали похвалу от зрителей и нещадный гнёт от кинокритиков. Вероятно, именно на фоне противоречивых отзывов сериал так и не получил широкого признания на международных фестивалях. «Бригаду» наградили всего несколько раз, хотя Сергей Безруков заявил, что премия от «Кинопоиска» - первая и единственная награда сериалу за 15 лет.

По лицу актёра поклонники поняли, что сам он не очень рад держать статуэтку в руках. «Выпросили награду», - как написал один из пользователей соцсети в ответ на благодарности Безрукова. Фанаты выяснили, что звёзды известного сериала долгое время были обижены на киносообщество, которое оставило их «бандитскую сагу» без должного внимания. Из-за этого они не любят вспоминать о съёмках или просят не ассоциировать их только с появлением в «Бригаде». Такую реакцию поклонники наблюдали и у звёзд «Бумера», который получил аналогичные отзывы критиков и поклонников.