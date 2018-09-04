Том Круз не вернётся к роли Джека Ричера в новом сериале

Ли Чайлд, автор книг о бывшем военном полицейском Джеке Ричере, сообщил, что в грядущем перезапуске франшизы главную роль исполнит не Том Круз, который сыграл героя в двух прошлых экранизациях. Писатель уточнил, что всё из-за внешности и телосложения актёра.

Создатели сериала решили прислушаться к фанатам персонажа и подобрать актёра, по всем параметрам подходящего под образ Ричера. Герой книги в высоту достигал почти двух метров, имел хорошо развитые мышцы. Ранее Чайлд положительно относился к работе Круза и не возражал против его кандидатуры, однако теперь присоединился к критикам.

Первый фильм про Джека Ричера появился на экранах в декабре 2012 года, общие сборы картины в мире составили более 218 млн. долларов при бюджете 60 млн. долларов. Продолжение, вышедшее в 2016 году, не повторило успех первой части и заработало чуть больше 162 млн. долларов.

О новом проекте пока известно то, что это будет сериал, возможно для Netflix. Чайлду хотелось бы, чтобы фанаты сами решили, какой актёр подходит для роли Ричера. Других подробностей автор книги не раскрыл.

Ранее стало известно о бессрочной заморозке перезапуска комедийного сериала «Альф». Создатели шоу так и не смогли привлечь потенциального покупателя. Однако у зрителей есть шанс увидеть продолжение другого культового фильма «Охотники за привидениями». Прошлая «женская» экранизация оказалась неудачной, но, судя по словам Дэна Эйкройда, к съёмкам привлекут старый актёрский состав, что даёт надежду на успех картины.