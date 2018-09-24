Эмили Ратаковски заявила, что ее вызывающие фотографии в маленьком бикини имеют глубокий смысл

Американскую манекенщицу Эмили Ратаковски наградили званием «Международной женщины года». Церемония награждения премии GQ Australia Men Of The Year Awards состоялась в Сиднее. Гостям она рассказала, почему делает столь вызывающие фотографии и выкладывает их на свою социальную страницу в Instagram.

В своей публичной речи она высказалась, что быть разносторонним и бороться со стереотипами является главной задачей в 2018 году. 27-летняя топ-модель заявила, что надевает откровенно-маленькие купальники в качестве протеста, так как является сторонником феминизма.

Ратаковски сказала, что ее страница в соцсети — это сексуально-феминистический журнал. Таким образом, публикуя фотографии, она хочет донести до общественности, что все девушки имеют право выглядеть так, как им захочется и не важно, насколько это «возбуждает» остальных.

Модель поведала краткую историю о том, что не проходит кастинги на роли в фильмах, потому что сильно сексуальна в своем образе. Эмили считает это вздором, чтобы в XXI веке женщине указывали, как она должна выглядеть. Если кто-либо захочет носить глубокое декольте или оголить свое тело, это будет личное их дело. Внешний образ никак не должен влиять на профессиональные способности.

У Эмили Ратаковски более двадцати миллионов подписчиков, которые любуются ее фотографиями. Некоторые из них подвергают ее критике за полуобнаженный вид, однако модель до сих пор старается показать, что ее образ имеет куда более глубокий смысл.