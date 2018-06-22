Мама показала главную память о Жанне Фриске

Родственники певицы приняли участие в съемках документальной программы "Моя правда". Они рассказали журналистам новые подробности жизни покойной знаменитости.

Родители, сестра и подруга продемонстрировали семейное гнездо, в котором выросла Жанна Фриске. В частности, особенности интерьера. Для съемок "Пятого канала" они показали архивные фотографии, которые раньше никто не видел.

Однако наиболее памятную вещь оберегает мама исполнительницы. Как оказалось, главную память о Жанне Фриске хранят в себе её письма, некогда написанные вручную. Пытаясь прочесть некоторые строки, Ольга Владимировна даже прослезилась.

Напомним, в 2014 году у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Несмотря на усиленную борьбу с раком с всестороннюю помощь, звезда эстрады скончалась через полтора года. У неё остался сын Платон, появившийся на свет в 2013-м. Его воспитывает именитый отец - Дмитрий Шепелев. Ранее родители покойной неоднократно обвиняли телеведущего, что он не дает внуку проводить время с родственниками.