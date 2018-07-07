Адвокат рассказал о рукоприкладстве Кержакова

Спортсмен избил свою супругу Милану во время скандала в Цюрихе. Правозащитник Александр Добровинский готов предоставить доказательства в суде.

Адвокат представляет интересы Миланы Тюльпановой и намерен вернуть ей сына Артемия. Для этого он расскажет суду о фактах агрессивного поведения Александра Кержакова, от которого пострадали его близкие. Один из таких случаев произошел с Миланой, обвинившей мужа в изменах. По словам защитника, футболист пошел на рукоприкладство. Однако вскоре осознал последствия и перевел Милане 4 миллиона долларов в попытках исправить ситуацию.

Как отметил Александр Добровинский, Кержаков опасался влиятельного тестя. Спортсмен тесно общался с отцом супруги и пользовался его связями для продвижения по карьере. Но со смертью мужчины угроза для Александра Кержакова исчезла. Поэтому он бросил жену и новорожденного ребенка, а также начал требовать деньги обратно при помощи шантажа. Юрист считает, что Александр Кержаков женился на Милане по расчету. А в критический момент намеренно расшатывал эмоциональное состояние супруги. О позиции защиты он рассказал изданию "СтарХит".

Стоит отметить, что в настоящий момент футболист удерживает сына у себя вопреки решению Петроградского суда Санкт-Петербурга. Сам Александр Кержаков объяснил свое поведение желанием оградить Артемия от больной матери на время реабилитации последней.