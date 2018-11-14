"Как свинья": Шнурова затравили за отношение к Лорак на передаче "Голос"

Знаменитости вместе занимают места музыкальных наставников в рамках шоу. В этот раз зрители наблюдали, как все они приветствовали друг друга.

Накануне на официальной странице известной 40-летней российской певицы Ани Лорак на просторах фотохостинга Instagram появился свежий ролик, который снимался из-за кулис развлекательной передачи "Голос". Артистка показала, как выходит на сцену и здоровается со своими коллегами.





Вначале она вошла в зал и в щеку поцеловала рэпера Басту, после обернулась на зрителей и помахала им. После этого она сама подошла к креслу лидера группы "Ленинград" Сергею Шнурову, протянула ему руку, и только тогда он встал и тоже ее поцеловал.

В сети посчитали это совсем нехорошим тоном. За такое отношение к Лорак его сразу затравили в комментариях. "Как свинья этот Шнур", "Ну что за мужики пошли! Пока сама не подошла, не протянула руку, ума не хватило встать и поздороваться первым", "Мужчина сидит и ждет, когда к нему женщина подойдет. Не воспитанный этот Шнуров!", - написали поклонники под постом.