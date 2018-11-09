«Не готова стать бабушкой»: Мама Бузовой не хочет внуков

Женщина уверена, что поклонники певицы не одобрять её отношения к детям в семье.

Ольга Бузова стала гостьей передачи «Прямой эфир», и вместе с Андреем Малаховым обсудила свою личную жизнь. Девушка открыто заявила, что хочет детей, но найти достойного спутника жизни ей пока не удаётся. Студию посетили друзья и родственники певицы, в том числе и Ирина Александровна, мама Ольги Бузовой.

Андрей Малахов решил узнать, как женщина относиться к желанию своей дочери родить ребёнка. Ирина Бузова отметила, что фанаты возненавидят её за ответ, который услышат, чем удивила многих. «Я не готова стать бабушкой», - сказала мать исполнительницы. Ирина Александровна не хочет внуков, что могло повлиять и на личную жизнь популярной российской певицы.

Мама Бузовой имела влияние на дочь до её популярности, и могла сформировать определённые взгляды на мужчин. Возможно, именно из-за воспитания Ольга столкнулась с проблемами в личной жизни, и не может найти себе достойного мужчину. Однако, подруга Бузовой Регина Тодоренко уверена, что у певицы появится муж после того, как она перестанет всё свободное время уделять работе, и займётся собой.