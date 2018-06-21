Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

33-летний португальский футболист наконец решился покинуть ряды завидных холостяков.

Несмотря на то, что Криштиану Роналду и его подруга, испанская танцовщица Джорджина Родригес, уже не первый год живут вместе и даже воспитывают совместного ребенка, до сих пор они так и не узаконили свои отношения. Тем не менее, накануне СМИ сообщили неожиданную новость, согласно которой спортсмен все же сделал ей предложение.

Пока не известно, на какое время пара планирует играть свадьбу, однако ее поклонники довольны даже таким поворотом событий. Источником информации стали люди из окружения знаменитостей, они отметили, что в будущем, возможно, расскажут больше о событии.

Между тем, ни Роналду, ни Родригес не прокомментировали событие. Упоминания о нем также отсутствуют на их личных страницах в социальных сетях.