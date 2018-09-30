"Такое запомнится на всю жизнь": Ведущий Дома-2 сделал самое романтическое предложение своей невесте

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которую зовут Кристина. Свадьбу они запланировали на следующее лето.

По словам экс-участника, у них очень серьезные намерения. За год того, что они вместе, Андрей понял для себя, что она та единственная, с которой он хотел бы провести свою жизнь. Он делал уже небольшой намек на предложение, а когда понял, что она будет не против, начал готовить план по официальному предложению руки и сердца.

Влюбленная пара летала на Сейшелы, где Черкасов предложил Кристине стать его супругой. Мужчина выдумал необычный и романтический план — сначала они летали над островом на вертолете. Позже, в самый удобный момент после приземления воздушного судна, Андрей встал на одно колено, продемонстрировал ей кольцо из белого золота со словами: «Будь моей женой и роди мне детей». После того, как Кристина ответила «да», Андрей чуть не расплакался от счастья. В этот момент весь персонал аэродрома и местные жители аплодировали, улыбались и поздравляли их. Он вспоминает о том, как встретил ее однажды на реалити-шоу, забрал ее оттуда и сделал предложение.

Ведущий серьезно нацелен создать семью и делает для этого все возможное. Он уверен в том, что именно Кристина сможет подарить ему безграничное счастье. Что касается свадьбы, она пройдет в июне следующего года. Для мужчины достаточно было бы просто расписаться, однако Кристина хочет сделать целое торжество.