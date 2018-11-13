Агутин принес Фонду Хабенского рекордную сумму денег

Певец сделал благотворительным свой юбилейный концерт, состоявшийся 10 октября на стадионе "Олимпийский". Об успехе акции он отчитался на странице в Instagram.

Пока Леонид Агутин выступал на сцене, волонтеры собирали среди зрителей деньги для Фонда Константина Хабенского. Исполнитель отметил, что организаторам удалось собрать 816 тысяч рублей. По словам Леонида Агутина, сумма является рекордной для благотворительных мероприятий.

Он поблагодарил каждого, кто поддержал проект Фонда Хабенского. Благодаря пожертвованиям, волонтеры уже оплатили лечение и реабилитацию для 17 больных детей. Кроме того, деньги пошли на всяческие медикаменты. Новость певец сопроводил совместной фотографией с основателем фонда - Константином Хабенским.

Подписчики оценили благородные поступки знаменитостей. По словам комментаторов, Леонид Агутин и Константин Хабенский вполне заслуживают доверия в этой сфере. Их выделяют человечность и добрые дела. В то же время, некоторые посетовали на недостаточную помощь со стороны государства.



