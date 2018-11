Агутин принес Фонду Хабенского рекордную сумму денег

View this post on Instagram

816 500 рублей — такую внушительную сумму собрали для маленьких подопечных @khabensky_fund вы — все, кто вместе с нами был в субботу в «Олимпийском». Спасибо вам, друзья. Вместе мы установили рекорд: так много за один концерт не собирал еще никто. Я горжусь вами! Благодаря каждому, кто не проходит мимо волонтеров фонда Кости Хабенского после моих концертов, мы уже помогли 17 мальчикам и девочкам: им оплатили лечение и реабилитацию и купили нужные лекарства. У фонда есть страница @khabensky_fund, где вы можете следить за новостями, а у Кости личной страницы нет.