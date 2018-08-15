Загадочный тизер от Тома Хиддлстона заинтриговал поклонников

Том Хиддлстон, получивший мировую славу после роли Локи в киновселенной Marvel, выложил в своём Twitter-аккаунте тизер некоего проекта.

Ролик длится всего минуту, в течение которой актёр движется в направлении камеры по туннелю с граффити на стенах. При этом на его лице были заметны меняющиеся эмоции. Какое-то время он смотрит вдаль, затем на экране появляется слово «Предательство».

Пока неизвестно, о чём хотел сказать Хиддлстон, и что за проект он представил. Ведь слово «предательство» может быть как названием фильма, так и к чувствам, которые испытывает герой ролика.

В настоящий момент в рабочем графике актёра числится один проект – сериал о Локи, который выйдет на стриминговом сервисе Disney. Согласно некоторым предположениям, тизер связан с британским актёром и продюсером Джошем Уилсоном, который в сентябре поделился тем, что начал работу с Хиддлстоном. Однако некоторые фанаты уверены, что ролик связан с пьесой Гарольда Пинтера «Предательство», и сейчас актёр задействован в театральной постановке. Ходят слухи и о короткометражном фильме.

Стриминговый сервис Disney+ заработает в 2019 году. Помимо сериала про Локи компания анонсировала приквел «Изгоя-Один». Кроме того, там же покажут сериал «Мандалорец» и, возможно, шоу про Алую Ведьму, Сокола и Зимнего солдата.