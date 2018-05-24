Сын звезды "Дома-2" Нелли Ермолаевой первый раз произнес слово "мама"

Успешная брюнетка поделилась радостной новостью на личной странице в Instagram, на которую подписаны более полутора миллионов пользователей.

В свое время после участия в скандальном шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева стала настоящей звездой сети. После этого она начала развивать личный бренд, и ее страница на просторах фотохостинга становилась все более и более популярной. Успех блогерши не омрачила даже беременность и воспитание ребенка после - напротив, ее аудитория лишь увеличилась.

Ермолаева весьма откровенна с подписчиками и каждый день делится с ними подробностями своей жизни. Накануне же она очень обрадовалась, ведь ее маленький сын первый раз произнес слово "мама". Брюнетка тут же сообщила об этом поклонникам через пост, прикрепив к нему трогательную фотографию с наследником. К слову, ему уже девять месяцев. Молодая мать воспитывает его, а параллельно ведет свой бизнес.