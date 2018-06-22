За счёт пенсионеров: Галкин рассказал о своей аудитории

Максим Галкин уверил, что не собирается подстраиваться под молодых.

В эфире шоу Gazlive артист ответил на многочисленные вопросы зрителей. Один из них был о потере Галкиным своей публики, которая и так состоит преимущественно из людей преклонного возраста. Не собирается ли Максим привлечь на свою сторону молодёжь, спрашивал пользователь. Пародист спокойно рассказал, что его всё устраивает, посещаемость концертов прекрасная и его аудитория – не только пенсионеры. Галкин пояснил, что сейчас многим приходится работать на определённую нишу, субкультуру или пользовательский сегмент. За счёт этого можно формировать репертуар, основываясь на предпочтениях и интересах публики.

При этом, Максим уверил, что стоит один раз побывать на его концерте и убедиться, что состав зрителей очень неоднороден – и по возрасту, и по социальному положению. Он не собирается идти по пути своих приятелей Киркорова и Баскова, которые пустились во все тяжкие для завоевания молодой публики. Артист ещё сообщил, что в его планы входит покорение интернет-площадок, где он собирается запустить свой канал. Это даст ему возможность снова вернуться к политическому юмору, который полностью «ушёл» с экранов ТВ.