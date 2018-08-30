Экс-возлюбленная Тимати встречается с сыном миллиардера

Рэпер начал встречаться с Милой Волчек, когда она еще не прославилась в мире шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что девушка действительно появилась в жизни Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) неожиданно. До того, как переехать в Москву и стать возлюбленной мистера Black Star, она имела довольно темное прошлое. СМИ пишут, что Мила Волчек была невестой 60-летнего криминального авторитета в Брянской области, однако его убили прямо у нее на глазах. После этого ей стали поступать угрозы, и она спешно уехала в столицу.

В 2011 году она познакомилась с Тимати, и после этого неоднократно пыталась наладить с ним общение. Тот на контакт пошел и после уже не скрывал с ней отношений. Тем не менее, пара все же не зарегистрировала отношений, а однажды рэпер сообщил, что девушка его бросила.

К тому времени она уже достаточно обосновалась к Москве, поэтому не стала уезжать. Говорят, сейчас она окончательно остепенилась и изменила образ жизни. Экс-возлюбленную Юнусова перестали замечать на ночных тусовках. Сейчас она встречается с сыном миллиардера Марка Гарбера Алексеем. Это подтверждают многие фотографии в ее личном профиле Instagram.