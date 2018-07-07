Скандальной Алиане Устиненко из Дома-2 подарили темнокожего "секс-раба"

Алиане Устиненко, постоянной участнице проекта «Дом-2», сделали необычный подарок. Девушка получила темнокожего мужчину спортивного телосложения, которого представили, как «секс-раб».

«Раба» звали Элвин. В соцсети уже выложили видео-эпизод с вручением подарка. Сама участница не растерялась после такого подарка и поприветствовала иностранного гостя на английском языке. Андрей Черкасов, который является одним из ведущих проекта, выразил свою надежду на то, что Алиане понравится его подарок и она не разочаруется.

Алиану Устиненко вместе с Александром Гобозовым признали одной из самых скандальных пар «Дома-2». Это связано с тем, что ради участия, девушка бросила своего маленького сына, которого она родила от Александра и оставила его со своими родителями. В последствии, Алиана и Александр, все-таки, расстались. К этому привела череда ссор и скандалов.