"Настоящие эмоции": Лиза Галкина защитила дочь Игоря Николаева от страшного пони

Обожаю это фото😍: Вероника испугалась пони, а Лиза её обняла и защищает!) Такие чистые, настоящие эмоции! Любимые девочки!❤️❤️ #никаниколаева #верониканиколаева #лизагалкина @maxgalkinru @uliaveronika @alla_orfey