"Настоящие эмоции": Лиза Галкина защитила дочь Игоря Николаева от страшного пони

Композитор поделился через Instagram трогательными фотографиями со дня рождения трехлетней Вероники.

Большой праздник состоялся 9 октября. Его организовала супруга Игоря Николаева - Юлия Проскурякова. В гости к девочке наведались и давние друзья композитора Алла Пугачева и Максим Галкин со своими детьми. Спустя время Игорь Николаев пересматривал фотографии и вспомнил один любопытный момент, котором решил рассказать подписчикам.

Как оказалось, на дне рождения его дочери выступали не только аниматоры, но и пони. Животное показалось Веронике страшным и вызвало откровенное беспокойство. Однако рядом оказалась Лиза Галкина, которая обняла виновницу торжества и защитила от возможной угрозы.

Игорь Николаев отметил, что снимок демонстрирует "настоящие эмоции" детей. Многие подписчики с ним согласились. Кроме того, в комментариях появилась масса комплиментов в адрес девочек и их родителей. За два часа Лиза и Вероника собрали 15,5 тысяч положительных отметок.



