Близкие рассказали о состоянии Софии Ротару после выписки

Певица успешно пережила внезапный приступ болезни и уже вернулась к концертам. Так заявила её сестра Аурика.

Родственница рассказала СМИ, причину, по которой София Ротару свалилась в обморок во время выступления в Уфе. По словам близкой, знаменитость накрыл гипертонический кризис. После выписки из местной больницы София Ротару на здоровье не жалуется.

Выздоровление исполнительницы заметили и концертный директор Сергей Лавров. Он утверждает, что 71-летняя звезда хорошо отдохнула в семейном гнезде в Киеве София Ротару восстановила свою память и очень быстро вернулась к нормальному состоянию

Сейчас она работает на корпоративах в Казахстане. Украинке проще летать сюда, чем в Россию с пересадкой в столице Белоруссии. По этой причине София Ротару отказывается от гастролей и крупных концертов, несмотря на большие гонорары. Сергей Лавров сообщил "Комсомольской правде", что его руководительница отказалась от 50 тысяч евро, предложенных всего за три песни.

Директор уверен: на здоровье Софии Ротару пагубно влияет волнение перед выступлениями. 45-летний опыт не научил её эффективно бороться с нервами. В итоге давление поднимается, и приходится его снижать лекарствами. В то же время, София Ротару не любит обращаться к медикам.