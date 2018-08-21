Валерий Меладзе "послал" своих подписчиков из-за Альбины Джанабаевой

Артист Валерий Меладзе жестко отреагировал на негативные слова в сторону его первого брака. В соцсетях певец не выдержал и послал всех, кто негативно относится к разводу с первой женой и попросил оставить его нынешнюю семью в покое.

Валерий Меладзе оставил публикацию в социальной сети Instagram, в которой он послал всех обидчиков его новой семьи. Дело в том, что фанаты считают Альбину Джанабаеву виновной в разводе Меладзе с его первой супругой. По их словам, из-за молодой любовницы он оставил семью с тремя детьми.

Сам певец выразил свое удивление к тому, какое внимание подписчики уделяют его детям. Он рассказал, что Валерий и Альбина уже 15 лет вместе, а его дети не обделены его любовью. Меладзе в свое время сделал все, чтобы быть с Альбиной. Кроме того, у них есть общих двое сыновей, которыми он гордится. Далее он призвал «отвалить» от их семьи и начать заботиться о своих близких.

Напомним, что ранее Альбина выступала на бэк-вокалах артиста. Позже они стали встречаться, а в 2004 году она родила ему первого сына и назвала его Константином — в честь его брата. До 2014 года Валерий был официальным мужем Ирины Меладзе и отношения свои с Альбиной он не афишировал около десяти лет. После рождения второго ребенка Луки он решился подать на развод и создать новую семью вместе с Джанабаевой.

Ирина признается, что разрыв переживала очень тяжело. Валерий поделился, что его сыновья и дочери не дружат и не общаются. Его главной целью является объединить их, чтобы они начали общаться.