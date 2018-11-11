«Чёрный» рынок отреагировал на ажиотаж вокруг тура воссоединившихся Spice Girls

Билеты в VIP-ложу можно купить у спекулянтов за $2500.

С началом продажи билетов британские концертные агентства отмечают огромный наплыв желающих попасть на выступления популярнейшей в 90-е годы девичьей группы, которые пройдут весной и летом 2019 года. Счастливчики, успевшие приобрести билеты, брали их с расчётом на всё семейство и друзей. Благо, цены на самые дешёвые места – от $60 до $200, позволяли делать это. Тут же раздались голоса обделённых желанным пропуском. Они обрушили крупнейший сайт Ticketmaster в надежде купить билет. В результате, организаторы тура воссоединившихся Spice Girls были вынуждены организовать ещё 6 дополнительных шоу в Манчестере, Лондоне и Бирмингеме.

На небывалый ажиотаж вокруг концертов знаковой поп-группы немедленно отреагировал «чёрный» рынок. Желающий приобрести пропуск на VIP-места должен будет выложить $2500, при номинальной цене элитного пропуска в $380. Впрочем, зрителя это не отпугивает, а только подогревает интерес к возвращению на сцену Spice Girls. Кстати, бывший квинтет трансформировался в квартет из-за отказа Виктории Бекхэм присоединиться к своим подругам. Виктория решила посвятить себя раскрутке новых моделей собственного модного бренда. Эксперты уже огласили, что оставшиеся «перчинки» по итогам тура заработают $3600000.