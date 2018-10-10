Слава не планирует расписываться со своим возлюбленным

Певица Слава рассказала, почему так и не вышла официально замуж за Анатолия Данилицкого.

Популярная представительница шоу-бизнеса Анастасия Сланевская, которую поклонники больше знают, как Славу, рассказала в своем интервью «Теленеделе» о личном отношении к официальным бракам. Сама артистка уже 16 лет благополучно живет с известным инвестором Анатолием Данилицким. За это время пара так и не закрепила отношения печатью ЗАГСа.

«Наверное, многие подумают, что я какая-то не обычная, потому что никогда в жизни не мечтала пойти под венец. Мне гораздо легче, когда в паспорте не стоит штамп о браке. То, что мы с Толиком не расписаны – полностью моя инициатива, так как он несколько раз пытался уговорить меня пожениться официально. Если честно, меня даже разговоры об этом выводили из себя», - рассказала Слава в интервью. По словам певицы, она не хочет бумажной волокиты, судебных процессов, если вдруг у пары возникнут непреодолимые разногласия. «Я не хочу загонять себя в какие-то рамки», - подытожила артистка.