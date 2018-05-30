Суд отобрал Mercedes Костенко, подаренный ей Тарасовым

Как сообщают СМИ, имущество было арестовано из-за долга по алиментам футболиста, который на сегодняшний день составляет уже больше 15 миллионов рублей.

Не так давно стало известно, что один из судов Москвы отобрал у известного 31-летнего российского спортсмена Дмитрия Тарасова часть его имущества. Отечественным СМИ удалось узнать, какие именно материальные ценности ушли из его владений. Так, они сообщают, что Анастасия Костенко лишилась автомобиля Mercedes SL, подаренного ей супругом.

В мае прошлого года модель сообщила об иномарке, которую получила от мужа. Тем не менее, оказалось, что она принадлежала ей лишь на словах, а по документам записана на него. Теперь же он и вовсе может достаться первой жене Тарасова, Оксане Пономаренко.

Хейтеры футболиста не удивлены такому положению вещей и считают, что он получил по заслугам. Также они предупреждают его молодую супругу, обращая внимание на его жадность. По их словам, при разводе она вряд ли сможет отсудить у него хотя бы часть имущества.