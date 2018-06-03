Брэд Питт отметит День благодарения вместе с Анджелиной Джоли и детьми

Американские источники проинформировали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт временно примерились, ради счастливых праздников для своих общих детей.

На днях западные СМИ сообщили, что 43-летняя Анджелина Джоли наконец-то вышла на связь с бывшим мужем Брэдом Питтом для того, чтобы пригласить актера к себе в особняк и отметить День благодарения большой семьей, как этого хотели шестеро детей. По словам инсайдера, Питт был удивлен подобному приглашению и безумно счастлив снова на время воссоединиться.

Сообщается, что Джоли смягчилась и решила позвать Брэда после того, как в одиночестве провела свой любимый праздник Хэллоуин. Напомним, что тогда дети пожелали поехать к отцу и провести этот день с ним.