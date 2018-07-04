Светлана Лобода и участник Rammstein устроили тайное свидание в Берлине

Недавно певица Светлана Лобода выступила с гастролями в Германии. После одного из своих концертов она встретилась на свидании с вокалистом группы Rammstein.

После концерта в Берлине Светлану ожидал Тилль Лидеманн — музыкант рок-группы Rammstein. На протяжении всего выступления он наблюдал за певицей из вип-ложи, а по окончанию представления, они вместе скрылись в неизвестном направлении. Как стало ясно, Светлана Лобода решила задержаться в столице Германии на сутки больше, что может означать ее намерения провести побольше времени с Тиллем.

Пару дней назад Лободу доставили в больницу после репетиции. Она чувствовала сильные головные боли и, в итоге, упала в обморок. В больнице ей сообщили, что у нее подозрение на обструкцию почек. В связи с этим диагнозом ей сделали срочную операцию, которая прошла успешно.

В больнице она проходила реабилитацию несколько дней. Светлана чувствовала себя расстроенной, потому что пришлось отменить концерты в Москве и перенести их на конец января 2019 года. Буквально на прошлой неделе Лободу выписали из больницы, а на пороге учреждения ее встречал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже стало известно, что они направлялись в один из ресторанов в Москве, где они совместно поужинали. Источники сообщают, что в данный момент два артиста состоят в любовных отношениях, а Тилль, скорее всего, является отцом ее второго ребенка. Дочку Светлана назвала Тильдой, скорее всего, в честь участника немецкой рок-группы. Такую версию Лобода и Линдеманн не комментируют.

Впервые двух музыкантов в компании друг с другом заметили в 2017 году на фестивале в Баку. С тех пор они их стали замечать вместе, держа друг друга за руки. В одном из интервью певица рассказала, что у нее есть избранник, но его имя она разглашать не стала. А на одной из фотографий в соцсети Instagram Лобода стоит вместе с двумя своими детьми, а Тильду обнимает некий мужчина с обручальным кольцом на пальце. Имя личности на фотографии также неизвестно.

К слову, Тилль Лидеманн был женат три раза. За это время у него появилось две дочери, которые на сегодня уже взрослые. Как известно, сейчас он официально свободен.