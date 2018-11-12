«По следам Тимати»: Джиган вслед за рэпером отправился на отдых со своей семьёй

Сегодня, 21:43 \\ Шоу-бизнес

После того как Джиган покинул лейбл Black Star, он отчаянно пытается достичь успеха Тимати.

И пусть Тимати не так успешен, как исполнитель, зато очень успешен как человек, который создал собственную компанию самых известных рэп-исполнителей страны. Джиган долгое время являлся одним из представителей лейбла, но в один момент решил уйти от Юнусова и отправиться в «свободное плавание». Поклонники уверенны, что Джиган думал, что добьётся большего успеха, когда «выйдет из тени» Тимати, однако всё, что у него получается делать на данный момент это копировать его.

Фанаты заметили, что после того, как Тимати «выложил» фотографии со своей беременной невестой Решетовой, Джиган «по его следам» отправился на отдых с семьёй. Так, вслед за Тимати он пытается достичь успеха в рэп-индустрии, копируя его даже в публичном образе. Хотя как бы он не пытался показать, что у него всё хорошо, Джиган всё равно остаётся «пасти задних», а о колоссальной разнице в заработке даже не стоит упоминать. Отдых на островах многодетному отцу Джигану оказался «не по карману», поэтому они отправились всей семьёй отдыхать на пляжи Флориды. А вместо катания на «вейкбордах», семья Джигана развлекается старой доброй рыбалкой.

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Автор - Хельга Финская
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