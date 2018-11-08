Премьеру "Фантастических тварей" посетила сова Букля в исполнении Эзры Миллера

Сегодня, 20:40 \\ Шоу-бизнес

Эзра Миллер давно известен своими необычными и креативными образами. Отличился он и в этот раз, посетив премьеру второй части «Фантастических тварей» в костюме белой совы Букли.

Однако это не единственное, что привлекало внимание фотографов и фанатов. На ладонях 26-летнего актёра заметили татуировку с знаменитым смертоносным заклятием из вселенной Гарри Поттера - Avada Kedavra. Но это ещё не всё – на обуви Миллера красовалась надпись «Набор в Отряд Дамблдора продолжается». Премьеру также посетил исполнитель главной роли Эдди Редмейн в компании своей жены Ханны. Были там и Джонни Депп с Джудом Лоу, которые обменялись тёплыми дружескими объятиями.

Позавчера в Париже артист появился на красной ковровой дорожке в чёрном пуховике в форме трапеции до самых стоп и с мрачным макияжем. А на прошедший летом в Сан-Диего Comic-Con Миллер пришёл в костюме человекообразной девочки-гриба Тоадетты из игры «Супер Марио».

Ранее Эзра Миллер поделился неприятным случаем, произошедшим с ним в подростковом возрасте. Как признался актёр, коллеги по съёмочной площадке напоили его и пытались совратить. Он оставил имена тех людей в секрете, однако отметил, что это были режиссёр и продюсер.

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Автор - Елена Андреева
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