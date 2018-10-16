Юморист Виктор Коклюшкин рассказал об алкоголизме и личной жизни

Известный артист, который писал монологи для Петросяна, Новиковой и Винокура, пришел в студию шоу «Судьба человека». Там Виктор Коклюшкин откровенно пообщался с ведущим программы Борисом Корчевниковым и поделился с ним неизвестными фактами о своей жизни.

Юморист Виктор Коклюшкин прославился благодаря миниатюрам и различным коронным фразам, среди которых, например, многим особенно запомнилось его «обалдеть!». В студии Бориса Корчевникова артист рассказал об алкоголизме и личной жизни.

После расставания с первой женой-эстонкой, подарившей ему дочь, Коклюшкин пытался справиться со стрессом спиртным. По словам юмориста, в России справляются с проблемами путем алкогольного опьянения, а он не стал исключением. Даже во втором браке Виктор Коклюшкин продолжит злоупотреблять спиртным. У него появилась зависимость.

Вторая жена юмориста поставила ему ультиматум. Коклюшкин решил бороться с алкоголизмом и отправился на лечение. 4 раза в неделю он ходил в больницу, где ему капали специальные лекарства. В итоге, Виктор Коклюшкин сумел избавиться от алкоголизма. После этого вторая супруга родила юмористу сына.