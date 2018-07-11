Американка призналась, что является дочерью Мэрилин Монро

Сегодня, 19:51 \\ Шоу-бизнес

72-летняя Нэнси Манискалко, проживающая в штате Флорида, объявила себя дочерью Мэрилин Монро. Об этом женщина сообщила журналисту издания Radar Online.

Спустя 56 лет после смерти дивы Мэрилин Монро вопрос о наличии у нее детей все еще волнует общественность. Точно известно о трех браках и многочисленных романах, но материнство звезды никак не подтверждено и не обозначено в ее биографии. Однако писательница Нэнси Манискалко утверждает обратное. По ее словам, Монро родила ее в 20 лет, забеременев от адвоката из Нью-Йорка. Его, как сообщила Нэнси, давно нет в живых.

Согласно рассказу американки, Мэрилин не могла допустить окончания своей блестящей карьеры из-за материнства, потому отдала девочку в обеспеченную семью. Нэнси с самого детства знала, что растет с приемными матерью и отцом, она называла их тетей и дядей. Мэрилин приходила к приемным родителям своей предполагаемой дочери, но с самой Нэнси не виделась.

На данный момент, никаких официальных подтверждений своих слов Нэнси предоставить не может.

Американка находится в тяжелом состоянии из-за перелома шейки бедра и не может встать с постели уже продолжительное время.

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Автор - София Волкова
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