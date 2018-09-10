«Роды не испортили»: Ирина Шейк показала стройную фигуру в бикини

Известная модель с мировым именем опровергла слухи о том, что ее фигура испортилась после родов. В марте прошлого года Ирина Шейк родила от Бредли Купера дочь, после этого она стала куда реже принимать участие в откровенных фотосессий.

Ирина Шейк показала в своем Instagram снимок, сделанный во время недавней фотосессии для издания VMagazine. На фото модель демонстрирует стройную фигуру в бикини. Звезда примерила дерзкий образ, надев вязанный купальник и высокие сапоги.

В комментариях под снимком восторженные поклонники пишут, что роды не испортили стройную фигуру Ирины Шейк. Они восхищаются красотой модели и признаются, что немногие женщины могут так смело показать тело после родов.

За несколько дней снимок Ирины Шейк в бикини собрал более 300 000 лайков. Модель очень популярна в Instagram, на ее аккаунт подписаны почти 11 миллионов человек. Снимок настолько восхитил поклонников Ирины Шейк, что они попросили звезду чаще публиковать такие фото и не прятать свою стройную фигуру за одеждой.