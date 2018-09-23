Зажжем танцпол: Сергей Лазарев станцевал на высокой шпильке

Сегодня, 18:37 \\ Шоу-бизнес

Как отмечается, Сергей Лазарев в эфире Agent Show с Настей Ивлеевой танцевал на шпильках. При чем певец держится вполне уверенно.

В какой-то момент Ивлеева споткнулась, но Сергей помог ей сохранить равновесие, чём ещё больше удивил ведущую. Она не смогла сдержать эмоций и разразилась нецензурно лексикой. Певец любит удивлять своих поклонников. В рамках нового гастрольного тура он примерил на себя образ священника. И это не единственный образ, в который он пытался вжиться.

Также отмечено, что не так давно Сергей Лазарев выступал в Барнауле, исполнитель предоставил свою новую программу, после чего поклонники завалили его цветами и подарками. Основная часть шоу состояла из песен нового альбома, часть старых он исполнил в новой интерпретации.

Сергей Лазарев летает к сыну во время гастролей. Певец выложил в сеть фото, на котором его обнимает четырехлетний сынишка. Также оставил подпись, что только ради этой встречи прилетел в Москву из Иркутска, но скоро придется вернуться обратно, чтобы продолжить гастроли.

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Автор - Алевтина Сергеева
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