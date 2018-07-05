Бородина похвасталась шикарной фигурой

Сегодня, 18:09 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая и мать двоих детей Ксения Бородина в очередной раз восхитила своих подписчиков прекрасной фигурой. На своей странице в Instagram 35-ти летняя звезда опубликовала снимок, на котором она позирует в белом слитном купальнике, украшенном стразами разного размера.

Поклонники отметили, что Бородина находится в отличной форме, а некоторые даже читают, что её фигура стала еще лучше, чем была до родов. Всего за несколько часов публикация собрала более 9 тысяч лайков и массу хвалебных комментариев.

Ранее Ксения Бородина делилась, что для сохранения фигуры ей приходится регулярнно заниматься спортом и правильно питаться. Даже во время беременности, когда хочется всего и сразу, она старалась исключить вредные продукты.

На прошлой неделе Ксения опубликовала еще один снимок, где она смотрит вниз, наклонив голову. В тот раз фото не вызвало такого восторга поклонников ведущей. Они назвали лицо Бородиной «маской» и посетовали на неудачный макияж и не очень качественную ретушь.

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Автор - Анна Андреева
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