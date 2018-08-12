Рустам Солнцев раскритиковал Ирину Аллегрову за "тотальную" фонограмму

Выступления под "плюс" демонстрируют неуважение певицы к своей аудитории. А как заметил шоумен, Ирина Аллегрова пользуется этим методом вот уже тридцать лет своей карьеры.

Рустам Солнцев утверждает, что проанализировал несколько "живых" выступлений исполнительницы. Например, запись концерта "Не улетай, любовь" YouTube. В 1992 году Ирина Аллегрова находилась "в самом" соку и могла оправдать свою фонограмму возрастными особенностями. Как заметил Рустам Солнцев, она не спела ни единой ноты самостоятельно. Вне записи звучали лишь барабаны и разговоры звезды между отдельными песнями. То же наблюдается в других случаях. Экс-участник "Дома-2" не взял в расчет телевизионные шоу, где фонограмму требуют законы жанра.

Шоумен раскритиковал Ирину Аллегрову за такое отношение к музыке, несмотря на уважение. Ведь певица умеет расставлять акценты и душещипательно подавать свой материал. Особенно - "медлячок". Но упрямо не желает выступать вживую, предпочитая "тотальную" фонограмму. Рустам Солнцев, отметил, что даже посредственные певицы пытаются исполнять свою музыку самостоятельно. Например, Ольга Бузова. А звезды 80-х по прежнему стараются максимально хорошо отрабатывать каждый свой концерт. Так Мари Фридриксон из Roxette пела вживую даже с раком мозга. Так Рустам Солнцев сообщил изданию "Дни.ру".