Скончался актер Сергей Юртайкин

Сегодня, 15:27 \\ Шоу-бизнес

Сегодня ночью в возрасте 91 год умер актер Сергей Юртайкин.

Юртайкин скончался в подмосковном поселке Снегири Истринского района, где в последние годы жизни он жил у своего племянника Макария Юртайкина. Новость об этом печальном событии сообщила пресс-служба ВГИК имени Герасимова.

Сергей Юртайкин являлся выпускником этого легендарного института кинематографии, окончив курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой в 1953 году. После окончания института он был зачислен в Театр-студию киноактера, где прослужил до 1990 года.

В кинокопилке актера несколько десятков ролей в кино, однако самой известной из всех является роль в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий дон», где он сыграл удалого Валета, убитого казаками в начале смуты. Помимо съемок в кино, Сергей Юртайкин занимался дубляжом.

Причина смерти актера и дата и место прощания еще неизвестны.

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Автор - Анна Андреева
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