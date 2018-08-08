Вышел новый выпуск "вДудь", посвященный российскому юмору

На популярном YouTube канале «вДудь», который создал журналист Юрий Дудь, появился новый выпуск, посвященный российскому юмору, выходящему за рамки телевидения. Гостями передачи стали бывший квнщик Александр Гудков, юморист Илья Соболев и блогер Satyr.

В ходе беседы Дудь попытался исследовать «новый русский юмор» и понять, над чем сегодня смеются в России.

Автор программы в начале выпуска отметил, что из-за политической цензуры и консерватизма российский юмор в последние годы стал стерильным. Те ребята, которые много лет назад ураганом ворвались в нашу жизнь и начали стебать шоу-бизнес и гламур, сами превратились в шоу-бизнес, остепенились и остановились в своем развитии. Он выразил радость, что в такой ситуации спасает YouTube, где нет никаких ограничений и цензуры.

Илья Соболев в выпуске рассказал историю своего тернистого пути в мире юмора и поделился со зрителями, как он попал в команду КВН «Левый берег». Также он поведал о непростой жизни в родном Красноярске. Комик признался, чтобы заработать на жизнь, он развозил представительниц древнейшей профессии и писал юмористические рассказы в газету «Комок».

Интересный факт: в 2017 году блогер Satyr снял пародию на Юрия Дудя и его шоу, когда оно только появилось и набирало популярность.

Александр Гудков— российский телеведущий, актёр, шоумен и сценарист. Капитан команды КВН «Фёдор Двинятин». Обладатель титула «КВНщик Года» 2009.

Илья Соболев – музыкант, комик, резидент «ComedyClub» и участник трио «Иванов.Смирнов.Соболев», победитель шоу «Смех без правил». Satyr – блогер с практически миллионной аудиторией на YouTube. Известен своими пародиями на популярных деятелей Сети.