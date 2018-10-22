Личные вещи Фрэнка Синатры продадут на аукционе в Нью-Йорке

Сегодня, 16:48 \\ Шоу-бизнес

6 декабря на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке выставят личные вещи исполнителя и актёра Фрэнка Синатры и его жены Барбары.

На торги выставят более 120 предметов из домов Синатры в Малибу, Лос-Анджелесе и Палм-Спринг. Среди личных вещей также числятся коллекция картин, ювелирные изделия и аксессуары супруги музыканта. Особую ценность представляет помолвочное бриллиантовое кольцо Барбары и портрет Синатры, подписанный американским художником Норманом Роквеллом. Организаторы обещают, что среди лотов числятся самые необычные вещи легендарного музыканта и его четвёртой жены, с которой он был вместе 22 года. Предположительно, общая сумма всех предметов превышает 3 миллиона долларов.

Часть средств, полученных с продажи, будет передана в детский лечебно-оздоровительный центр в Ранчо-Мираж, Калифорния, который был основан Барбарой Синатрой.

Ожидается, что торги продлятся несколько дней.

Это не первые вещи Синатры, выставленные на аукционе. В ноябре в Бирмингеме состоялись торги, на которых был выставлен автомобиль музыканта Roll-Royce Corniche Convertible 1984 года, стартовая цена которого составила 105 фунтов стерлингов (более 9 миллионов рублей). Ещё раньше Бостонский аукционный дом выставил на торги водительское удостоверение Синатры.

11 ноября стало известно, что знаменитая куртка Майкла Джексона, в которой музыкант выступал во время своего первого гастрольного тура в рамках альбома Bad, ушла с молотка за 298 тысяч долларов.

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Автор - Елена Андреева
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