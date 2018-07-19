Мне жаль: Анна Нетребко оправдалась за «баснословные» цены билетов на ее концерты

Сегодня, 15:39 \\ Шоу-бизнес

На фоне грядущего концерта оперной дивы снова разгорелся скандал. Билеты в партер Большого театра, где в скором времени выступит Анна Нетребко, стоят от 88 тысяч рублей, а перекупщики их продают и вовсе за 300 тысяч рублей.

 Анна Нетребко оправдалась за «баснословные» цены билетов на ее концерты. Певица обратилась к своим поклонникам и сказала, что у нее уже совсем не осталось сил, чтобы бороться с «мафией» и ценами на билеты. По словам Анны Нетребко, в России и в Европе она получает примерно одинаковые гонорары за концерты.

Однако, в России почему-то существует проблема с ценами на билеты. Нетребко не может понять, по какой причине стоимость настолько завышена. Оперная певица утверждает, что она не может влиять на цену. «Мне жаль», - говорит Нетребко и просит прощения у россиян, которые не могут попасть на ее концерты.

Подобный скандал разгорался этой весной. Тогда Нетребко обещала, что откажется от концертов в Москве, если цены на билеты будут превышать отметку в 100 000 рублей. СМИ пишут, что концерты Анны Нетребко в российской столице очень востребованы. Однако, купить билет на концерт оперной дивы весьма проблемно. Мало того, что билеты дорого стоят, так перекупщики еще и завышают цену в несколько раз.

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Автор - Анна Пушкина
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