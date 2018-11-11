Максим Фадеев худеет благодаря загадочной жидкости

Продюсер сбросил порядка 60 килограмм, его похудение вызвало массу слухов. Фадеев решил показать свой холодильник, чтобы все увидели продукты, которые он ест.

В гости к Максиму Фадееву пришли журналисты шоу «Центральное телевидение». Продюсер открыл двери не только своей квартиры, также он открыл перед гостями двери своего холодильника. Там не нашлось ничего экстраординарного. Максим Фадеев показал, что у него хранятся свежие овощи, яйца и лимон.

По словам продюсера, он практически полностью отказался от термической обработки продуктов. Фадеев предпочитает есть свежие овощи, но брокколи он совсем немного обдает кипятком. В холодильнике у продюсера были замеченные странные бутылочки.

Почти вся боковая полка в холодильнике Фадеева заставлена бутылками. На них нет никаких этикеток, а есть лишь цифры. По словам продюсера, он худеет именно благодаря этой загадочной жидкости. «Это практически вода», - говорит Фадеев, однако раскрывать секрет таинственных бутылочек он пока еще не хочет.

Максим Фадеев обещает рассказать о загадочной жидкости, но немного позже. Продюсер хочет похудеть до определенной цифры на весах. Эту цель он поставил для себя в прошлом году и теперь стремится выполнить данное самому себе обещание. По словам Фадеева, раньше он пытался худеть на всевозможных таблетках, но они лишь испортили его здоровье.