Виктория Боня опозорилась на съемках

Виктория Боня, которая всегда славилась хорошей фигурой и аппетитными формами, выложила в Instagram отрывок из новой фотосессии. На видео видно, как она позирует в черном платье с вызывающе откровенным декольте.

Одной рукой скандальная звезда «Дом-2» поддерживает подбородок, тем самым придавливая грудь, которую совсем немного прикрывает ткань платья.

«Первый день съемок закончился. Впереди еще два», – так подписала публикацию Боня на английском языке. Однако не все подписчики звезды оценили такую откровенность. Некоторые принялись стыдить девушку, утверждая, что не нужно выставлять грудь напоказ и призывали её быть более скромной в выборе нарядов. Некоторые «прошлись» по груди Бони, заявив, что она «ужасная» и напоминает «лепехи».

Виктория Боня - российская теле- и радиоведущая, актриса, модель. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». Пришла на проект в 2006 году, который покинула через год, так им не сумев построить свою любовь. Состояла в гражданском браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. 12 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина Летиция. В 2017 году молодые люди рассталась.