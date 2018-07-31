Друг Кристен Стюарт рассказал, как она обманула Роберта Паттинсона

Известно, что после тесной работы над кинофильмом "Сумерки" актеры начали встречаться. Их роман продолжался четыре года, однако после они приняли решение о расставании.

Поклонники саги о вампирах были рады услышать, что ее ждет продолжение. Недавно по сети стали ходить слухи о намерениях продюсеров возобновить работу над съемками. Тем не менее, не все понимают, как Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт смогут играть влюбленных после разрыва отношений.

Более того, накануне друга актрисы рассказал, как в прошлом она обманула своего бывшего возлюбленного. По его словам, исполнительница роли Беллы Свон в "Сумерках" задолго до расставания с Паттинсоном начала встречаться с другим молодым человеком. Несмотря на это, она не намекала бойфренду на то, что ее не устраивают отношения с ним, и она хочет их прекратить. Так продолжалось достаточно долго, поэтому сейчас Стюарт очень жалеет о своем поведении и считает это большой ошибкой.