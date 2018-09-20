Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 40 килограммов

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Известный артист признался, что он избавляется от лишнего веса для себя и своей работы. Семчев опроверг слухи о болезни и заявил, что худеет от правильного питания.

 Актер Александр Семчев, сыгравший в рекламе «Толстяка», решил избавляться от лишнего веса. Раньше он весил около 200 килограмм, но теперь он сбросил 40 килограммов. Актер рассказал, что ему было сложно из-за проблем, связанных с его весом. Из-за этого Семчев решил пересмотреть свой рацион и внести в режим своего питания изменения.

Александр Семчев не скрывает секретов и делится секретами того, как ему удалось похудеть. Актер похудел на 40 килограммов из-за отказа от мучного и жареного. Теперь рациона Семчева состоит из обилия фруктов и овощей, которые насыщают его организм необходимыми витаминами. Чаще всего актер ест вареную куриную грудку, а порция гарнира всегда должна не превышать по размерам кулак.

Семчев рассказал, что он не любит сладкое, поэтому отказаться от таких продуктов ему было легко. Однако сейчас актер не знает, как долго он сможет продержаться на правильном питании. Семчев ест маленькими порциями и покупает только здоровые продукты. Актер основательно подошел к вопросу похудения, он заранее прочитал специальную литературу и подобрал такой рацион, который будет правильным и полезным.

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Автор - Анна Пушкина
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