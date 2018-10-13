Бузова заступилась за Кокорина и Мамаева

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заступилась за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют в нанесении побоев. О своем отношении к ситуации девушка рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

Бузова призналась, что приняла эту ситуацию очень близко к сердцу, так как она дружит с женой Александра Кокорина Дашей. Также певица считает, любой человек имеет право на ошибку, и от этого абсолютно никто не застрахован. Она знакома с футболистами лично, и призналась, что никогда не могла поверить, что они способны на такое и не знает, что на них нашло. Не знает и даже не хочет об этом думать.

Также Ольга напомнила, что футбол – это серьезный вид спорта, и игроки должны уметь контролировать свои эмоции и держать себя в руках в конфликтных ситуациях, ведь за нарушения можно получить красную карточку и подвести команду.

При этом ведущая осудила тех, кто призвал изгнать повинившихся спортсменов от футбола. По её мнению, это жестоко.

Ранее СМИ писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал взять спортсменов после освобождения в ФК «Ахмат».

Напомним, что в октябре этого года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей «Первого канала» и с двумя чиновниками из Минпромторга РФ в одном из столичных кафе. После инцидента футболистов арестовали на два месяца и завели на них три уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Сейчас спортсмены находятся в московском СИЗО «Бутырка», где они пробудут по меньшей мере до 8 декабря.

Ранее после неудачной попытки найти любовь на шоу «Замуж за Бузову» и скандала с финалистом проекта Денисом Лебедевым Ольга заявила, что если она до 35-ти лет не выйдет замуж и не родит, то удочерит девочку.