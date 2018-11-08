Мультфильм "Гринч" возглавил североамериканский прокат

За прошедшие выходные мультфильм «Гринч» стал лидером североамериканского проката. Согласно статистике портала Boxofficemojo, картина собрала 66 млн. долларов, хотя эксперты ожидали меньшего.

В общем по миру мультфильм, главного героя в котором озвучил Бенедикт Камбербэтч, собрал более 78 млн. долларов. Больше всего зрителей посмотрело ленту в субботу, однако в воскресенье активность спала. Тем не менее, эти выходные стали успешными для мультфильма. На второй позиции после «Гринча» оказался байопик «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри и группе Queen. Кассовые сборы картины за неделю составили 30 млн. долларов. С момента премьеры фильм Брайна Сингера получил прибыль в размере 282,3 млн. долларов. Тройку лидеров замыкает экшен-хоррор «Оверлорд», заработав за неделю 10,1 млн. долларов. В мире картина Джей Джей Абрамса собрала ещё 9,2 млн. долларов.

Гринч впервые появился на больших экранах в 2000 году, его образ воплотил Джим Керри. Спустя 18 лет была предпринята попытка возродить эту историю, и как показывают сборы – она оказалось достаточно успешной. В России премьера состоится 20 декабря, а 22 числа выйдет саундтрек к ленте, который написал Дэнни Элфман, известный по многим работам Тима Бёртона.